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Талибы попросили США не пытаться изменить афганскую культуру

Представитель «Талибана»: США не должны пытаться изменить культуру Афганистана
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Фото: Ahmad Masood / Reuters

Представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Сухейль Шахин в разговоре с Fox News попросил США не пытаться изменить культурные устои Афганистана.

«Мы не должны пытаться изменить культуру друг друга», — подчеркнул Шахин. Он указал, что звучащие со стороны США заявления о необходимости дать женщинам без хиджаба доступ к образованию — это попытка изменить афганскую культуру. «У вас такое допустимо. В нашей культуре они могут получать образование, работать, нося хиджаб», — сказал представитель талибов.

Ранее Сухейль Шахин в том же интервью заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе. «Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать», — пообещал он.

По сообщениям правозащитников ООН, ситуация с правами жительниц Афганистана в настоящий момент крайне тяжелая. Их избивают на улице, запрещают ходить в школы и похищают. С 25 августа талибы запретили женщинам выходить из дома, поскольку это опасно для жизни, здоровья и свободы.

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