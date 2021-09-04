Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении сотен талибов

Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили об уничтожении 600 талибов

Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти заявил об уничтожении сотен боевиков движения «Талибан» (запрещено в России). Его слова передает РИА Новости.

«Около 600 террористов "Талибана" были ликвидированы в разных районах Панджшера с утра. Более тысячи боевиков "Талибана" были захвачены или сдались», — заявил Дашти.

Он пояснил, что у боевиков начались проблемы с поставками из других провинций.

По информации источника Al-Jazeera в «Талибан», наступление в Панджшере продвигается медленно из-за заминированных дорог. По той же причине боевики не могут проникнуть в резиденцию губернатора провинции.

Ранее талибы заявили об установлении контроля над Панджшером. Наступление «Талибана» началось со 2 на 3 сентября, после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом.

