Пресс-секретаря сопротивления в Афганистане убили в Панджшере

Пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти убили в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает агентство The Khaama Press в своем Twitter.

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По данным издания, Дашти был убит в ходе столкновений. Информацию о смерти пресс-секретаря подтвердили многие источники. Отмечается, что Фахим Дашти был высокопоставленным членом партии «Исламское общество Афганистана» и членом Федерации журналистов Афганистана.

Ранее лидер Фронта сопротивления в Афганистане Ахмад Масуд назвал условие прекращения огня в провинции. По его словам, для этого боевики движения «Талибан» (запрещенная в России организация) должны покинуть Панджшер.

4 сентября талибы заявили об установлении контроля над Панджшером. Наступление «Талибана» началось со 2 на 3 сентября, после провала переговоров с Ахмадом Масудом. При этом Силы национального сопротивления сообщили, что отряды боевиков действительно входили на территорию провинции, однако попали в засаду и отступили, понеся серьезные потери.

