Мир
 
Последние новости
Захарова высказалась о встрече G7 с участием России и КНР
Актрису Анастасию Макееву госпитализировали в Москве после скандала 
Раскрыта личность погибшего во время бунта в российской колонии
Определен уровень опасности нового штамма коронавируса для детей
После бунта в хабаровской колонии возбуждено дело
Российский суд запретил поисковикам показывать фразу «Умное голосование»
Легенда сборной России высказался о матче квалификации чемпионата мира с Кипром
В российской колонии подняли бунт
Минздрав назвал причину массового отравления школьников в Нижнем Новгороде
Пропавшего без вести российского актера нашли погибшим
Новости партнеров
Прослушать новость

Повстанцы сообщили об очередном провале талибов

Представитель сопротивления Дашти: талибов выбили из Панджшера, они понесли большие потери
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Бойцы Фронта сопротивления выбили боевиков «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) из провинции Панджшер. Об этом сообщил представитель повстанцев Фахим Дашти на своей странице в Twitter.

По его словам, очередное наступление террористов провалилось, когда тысячи нападавших были взяты в окружение. Они понесли большие потери убитыми, раненными и пленными. «Многие из взятых в плен — иностранцы, большинство из них — пакистанцы», — добавил Дашти.

При этом 5 сентября афганское агентство Bakhtar News Agency передало слова талибов о том, что практически вся провинция Панджшер перешла в их руки. Согласно этой информации, под контролем боевиков находятся пять из шести районов Панджшера.

Ранее представители Фронта сопротивления опровергли новости о том, что талибы практически захватили провинцию Панджшер. По словам повстанцев, силы боевиков попали в засаду и отступили, не один из районов не перешел под их контроль.

4 сентября талибы сообщили, что захватили офис губернатора Панджшера в провинциальной столице Базрак. Они также заявляли, что контролируют практически всю провинцию. Поступали сообщения о том, что боевики празднуют полный захват Афганистана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сопротивление в Панджшере прокомментировало захват региона талибами
Талибы захватили офис губернатора Панджшера
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении сотен талибов