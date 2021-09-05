Повстанцы сообщили об очередном провале талибов

Бойцы Фронта сопротивления выбили боевиков «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) из провинции Панджшер. Об этом сообщил представитель повстанцев Фахим Дашти на своей странице в Twitter.
По его словам, очередное наступление террористов провалилось, когда тысячи нападавших были взяты в окружение. Они понесли большие потери убитыми, раненными и пленными. «Многие из взятых в плен — иностранцы, большинство из них — пакистанцы», — добавил Дашти.
При этом 5 сентября афганское агентство Bakhtar News Agency передало слова талибов о том, что практически вся провинция Панджшер перешла в их руки. Согласно этой информации, под контролем боевиков находятся пять из шести районов Панджшера.
Ранее представители Фронта сопротивления опровергли новости о том, что талибы практически захватили провинцию Панджшер. По словам повстанцев, силы боевиков попали в засаду и отступили, не один из районов не перешел под их контроль.
4 сентября талибы сообщили, что захватили офис губернатора Панджшера в провинциальной столице Базрак. Они также заявляли, что контролируют практически всю провинцию. Поступали сообщения о том, что боевики празднуют полный захват Афганистана.