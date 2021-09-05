Лидер афганского сопротивления назвал условие прекращения огня

Фронт сопротивления в Афганистане прекратит бои, если талибы уйдут из провинции Панджшер

Лидер Фронта сопротивления в Афганистане Ахмад Масуд назвал выход боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России организация) из провинции Панджшер условием прекращения огня, сообщает РИА Новости.

Масуд отметил, что Фронт сопротивления приветствует принятую в Кабуле резолюцию о прекращении огня в Панджшере. Он настаивает, чтобы талибы прекратили свои атаки и провокации в отношении Панджшера и ряда других провинций, и вывели свои войска. «В этом случае руководство Фронта отдаст указание своим войскам прекратить боевые действия», — добавил он.

Также Фронт сопротивления, по словам Масуда, надеется провести масштабную встречу с реформаторами и продолжить переговоры.

