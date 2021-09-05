Талибы отказались заключать перемирие с сопротивлением в Панджшере

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) отвергло предложение лидера Фронта сопротивления в Афганистане Ахмада Масуда о возможном перемирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Согласно заявлению представителя политического офиса талибов, движению не о чем договариваться с Масудом после того, как тот отверг предложение о мире.

Ранее лидер Фронта сопротивления в Афганистане назвал выход боевиков движения «Талибан» из провинции Панджшер условием прекращения огня. Масуд отметил, что Фронт сопротивления приветствует принятую в Кабуле резолюцию о прекращении огня в Панджшере. Он настаивает, чтобы талибы прекратили свои атаки и провокации в отношении Панджшера и ряда других провинций, и вывели свои войска. «В этом случае руководство Фронта отдаст указание своим войскам прекратить боевые действия», — добавил он.

4 сентября талибы заявили об установлении контроля над Панджшером. Наступление «Талибана» началось со 2 на 3 сентября, после провала переговоров с Масудом. При этом Силы национального сопротивления сообщили, что отряды боевиков действительно входили на территорию провинции, однако попали в засаду и отступили, понеся серьезные потери.