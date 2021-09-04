Талибы отложили объявление состава нового правительства Афганистана

Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вновь отложили объявление состава нового правительства Афганистана — с 4 сентября на следующую неделю. Об этом сообщает издание Times of India.

«Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе», — сообщил представитель талибов Забуилла Муджахид.

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Накануне, 3 сентября, стало известно, что новое правительство Афганистана может возглавить мулла Абдул Гани Барадар. Также сообщалось о новых претендентах на руководящие посты в правительстве: мулле Мохаммаде Якубе, сыне покойного основателя талибов муллы Омара, и Шер Мохаммаде Аббасе.

1 сентября талибы заявили, что только члены движения войдут в состав будущего правительства. Члены предыдущей администрации ключевых постов в руководстве Афганистана не получат.

24 августа сообщалось, что талибы определились с системой управления Афганистаном. По информации издания Foreign Policy, они планируют сформировать руководящий совет из 12 человек.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.