Мир
 
Последние новости
Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина в отборе к ЧМ
Юрий Шатунов рассказал о «проверке боем» от Аллы Пугачевой
На Украине назвали условие прекращения конфликта в Донбассе
В российском городе произошла массовая драка 60 футбольных фанатов
Смолов оценил свое возвращение в сборную России
Роскосмос допустил визит Илона Маска на космодром Восточный
Лукашенко посчитал «убожеством» игру футболистов Белоруссии
Соловьев раскритиковал сборную России
Дуров призвал отказаться от «липкой грязи» Netflix и TikTok
Снятая с рейса Москва — Анталья дебоширка раскрыла подробности конфликта
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы отложили объявление состава нового правительства Афганистана

Times of India: талибы объявят состав нового правительства Афганистана на следующей неделе
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вновь отложили объявление состава нового правительства Афганистана — с 4 сентября на следующую неделю. Об этом сообщает издание Times of India.

«Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе», — сообщил представитель талибов Забуилла Муджахид.

Накануне, 3 сентября, стало известно, что новое правительство Афганистана может возглавить мулла Абдул Гани Барадар. Также сообщалось о новых претендентах на руководящие посты в правительстве: мулле Мохаммаде Якубе, сыне покойного основателя талибов муллы Омара, и Шер Мохаммаде Аббасе.

1 сентября талибы заявили, что только члены движения войдут в состав будущего правительства. Члены предыдущей администрации ключевых постов в руководстве Афганистана не получат.

24 августа сообщалось, что талибы определились с системой управления Афганистаном. По информации издания Foreign Policy, они планируют сформировать руководящий совет из 12 человек.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы определились с системой управления Афганистаном
«Талибан» назначил главу правительства Афганистана
Стало известно о новом главе афганского правительства