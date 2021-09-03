Стало известно о новом главе афганского правительства

Новое правительство Афганистана может возглавить мулла Абдул Гани Барадар. Об этом сообщает Reuters со слов нескольких источников в движении «Талибан» (запрещено в РФ).

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Также стало известно о новых претендентах на руководящие посты в правительстве: мулле Мохаммаде Якубе, сыне покойного основателя талибов муллы Омара, и Шер Мохаммаде Аббасе. Ранее сообщалось, что правительство Афганистана возглавит лидер талибов Хайбатулла Ахундзада.

Кроме того, появлялись сообщения о том, что Барадар претендует на пост главы афганского МИД. Консультации по составу будущего правительства Афганистана находятся в стадии завершения. В ближайшее время талибы объявят о формировании нового кабинета министров.

На пост главы Минобороны, по сообщениям источников в «Талибане», назначат бывшего заключенного американской тюрьмы Гуантанамо Абдула Каюм Закира. Он один из главных полевых командиров талибов, руководил их военными миссиями, в том числе операциями против войск США.

1 сентября талибы заявили, что только члены движения войдут в состав будущего правительства. Члены предыдущей администрации ключевых постов в руководстве Афганистана не получат.