Талибы не будут формировать временное правительство в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившие контроль над Афганистаном, не будут формировать в стране временное правительство. Об этом заявил Ахмадулла Васик, заместитель пресс-секретаря движения Забиуллы Муджахида, передает «Sputnik Афганистан».

По словам представителя талибов, в политическом офисе движения в Дохе не достигли соглашения о временном правительстве. Он уточнил, что правительство, которое сформируют в ближайшие дни, будет постоянным. При этом боевики намерены сформировать кабинет так, чтобы он устроил население Афганистана.

Ранее стало известно, что лидеры «Талибана» получили ключевые посты в новом правительстве Афганистана. Так, на должность главы афганского МИД назначили муллу Абдул Гани Барадара. Министром обороны республики стал сын основателя движения мулла Мухаммед Якуб. Министерство внутренних дел страны возглавил Халиль аль-Рахман Хаккани. Талибы пообещали в ближайшее время объявить и остальных членов кабинета.