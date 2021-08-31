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Лидеры талибов получили ключевые посты в правительстве Афганистана

Лидеров «Талибана» назначили на посты глав МИД, Минобороны и МВД Афганистана
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Фото: Evgenia Novozhenina / Reutres

Лидеры радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) получили ключевые посты в новом правительстве Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации агентства, на должность главы афганского МИД назначили муллу Абдул Гани Барадара. Пост главы Минобороны республики занял сын основателя движения мулла Мухаммед Якуб. Министерство внутренних дел (МВД) страны возглавил Халиль аль-Рахман Хаккани. Отмечается, что остальных членов кабмина объявят в ближайшее время.

27 августа Al Jazeera сообщала, что у временного правительства Афганистана будет амир аль-мумин (повелитель правоверных, титул мусульманских правителей — прим. «Ленты.ру»), который возглавит Исламский Эмират Афганистан. Источники издания из «Талибана» рассказали, что в правительство войдут представители всех национальных групп, проживающих в стране, в том числе этнические таджики и узбеки.

До этого стало известно, что талибы определились с системой управления Афганистаном. По данным американского издания Foreign Policy, они планируют сформировать руководящий совет из 12 человек. В него войдут, в частности, главные лидеры движения. При этом, по некоторым данным, членам бывшего правительства также предложат занять ряд государственных постов.

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