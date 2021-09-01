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«Талибан» назначил главу правительства Афганистана

«Талибан» назначил лидера группировки Хайбатуллу Ахундзаду главой афганского правительства
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Хайбатулла Ахундзада
Хайбатулла Ахундзада
Фото: Afghan Islamic Press / AP

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) назначило нового главу правительства Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

По словам Анамулла Самангани, члена комиссии по культуре талибов, афганское правительство возглавит лидер группировки Хайбатулла Ахундзада. «Он будет лидером правительства, в этом не должно быть никаких сомнений», — заявил Самангани.

Член комиссии по культуре также подчеркнул, что консультации по новому правительству находятся в стадии завершения.

Ранее талибы назначили бывшего заключенного тюрьмы Гуантанамо на должность министра обороны Афганистана. Источники внутри движения рассказали, что пост главы Минобороны занял Абдул Каюм Закир. Он был одним из главных полевых командиров талибов и руководил их военными миссиями. Боевик участвовал в боях с американскими силами на стороне движения.

1 сентября стало известно, что в новую администрацию не войдут представителем прежней власти. Ключевые посты в новом правительстве республики получили лидеры движения «Талибан».

На должность главы афганского МИД назначили муллу Абдул Гани Барадара. МВД страны возглавил Халиль аль-Рахман Хаккани. Отмечается, что остальных членов кабмина объявят в ближайшее время.

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