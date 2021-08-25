Талибы назначили бывшего заключенного Гуантанамо министром обороны Афганистана

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) назначили бывшего заключенного тюрьмы Гуантанамо на должность министра обороны Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Источники внутри движения рассказали, что пост главы Минобороны занял Абдул Каюм Закир. Он был одним из главных полевых командиров талибов и руководил их военными миссиями. Боевик участвовал в боях с американскими силами на стороне движения.

В 2001 году военнослужащие армии США задержали Закира и отправили его в тюрьму на военной базе Баграм, откуда впоследствии перевели в тюрьму Гуантанамо. В 2007 году его освободили, и боевик продолжил сражаться на стороне «Талибана».

Ранее сообщалось, что талибы назначили исполняющих обязанности глав нескольких министерств Афганистана. По информации ТАСС, боевики утвердили на пост главы МВД Садра Ибрагима, а исполняющим обязанности министра финансов и главой Минфина стал Гуль Ага. Лидеры движения также назначили своих представителей на должности главы Минобразования, министра высшего образования и губернатора столицы страны Кабула.