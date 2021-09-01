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В новое правительство Афганистана не войдут представители прежней администрации

Al Jazeera: в новом правительстве Афганистана не будет представителей прежней власти
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Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Состав нового правительства Афганистана будет объявлен в течение нескольких дней. Как рассказал телеканалу Al Jazeera источник в «Талибане» (запрещенная в России террористическая организация), в новую администрацию не войдут представителем прежней власти, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что ключевые посты в новом правительстве республики получили лидеры движения «Талибан». На должность главы афганского МИД назначили муллу Абдул Гани Барадара. Пост главы минобороны республики занял сын основателя движения мулла Мухаммед Якуб. Министерство внутренних дел (МВД) страны возглавил Халиль аль-Рахман Хаккани. Отмечается, что остальных членов кабмина объявят в ближайшее время.

24 августа сообщалось, что талибы определились с системой управления Афганистаном. По информации издания Foreign Policy, они планируют сформировать руководящий совет из 12 человек. В него войдут, в частности главные лидеры движения. При этом, по некоторым данным, членам бывшего правительства также хотели предложить занять ряд государственных постов.

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