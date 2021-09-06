Талибы заявили об окончании войны в Афганистане

Война в Афганистане закончилась. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид, передает РИА Новости.
Ранее представитель «Талибана» объявил, что боевики полностью контролируют Панджшер. Он отметил, что одни повстанцы бежали из мятежной провинции, а другие были убиты в боях. Муджахид также пообещал, что талибы не тронут мирных жителей Панджшера.
Сразу после этого заявления Фронт сопротивления, восставший против «Талибана» написал в Twitter, что террористы распространяют ложные новости о своей победе. В сообщении мятежников говорилось, что они сохранили все стратегические позиции, чтобы продолжать борьбу с талибами.
6 сентября также появились известия, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, поддержавший войну против талибов и пребывавший ранее в Панджшере, бежал в Таджикистан. Сразу три издания подтвердили нахождение политика в постсоветской республике. Его конкретное местонахождение не раскрывается.
Фронт сопротивления восстал против «Талибана» практически сразу после того, как 15 августа боевики без боя вошли в Кабул. Уже 17 августа сын Панджшерского Льва Ахмад Шах Масуда, Ахмад Масуд объявил себя лидером сопротивления и призвал присоединиться к нему. Повстанцев поддержал Салех, а также бывшие афганские военные.