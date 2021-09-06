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Стало известно о бегстве бывшего вице-президента Афганистана в Таджикистан

СМИ: бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех бежал в Таджикистан
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Фото: Reuters

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, поддержавший сопротивление радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) бежал в Таджикистан. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает «Sputnik Таджикистан».

О прибытии Салеха в постсоветскую республику также стало известно Al Arabiya и Afghanistan International, отмечает агентство. Конкретное место нахождения политика не сообщается.

Салех объявил себя новым президентом Афганистана после того, как бывший глава государства Ашраф Гани бежал из страны из-за захвата власти талибами 15 августа.

3 сентября бывший вице-президент сообщил журналистам, что находится в Панджшерском ущелье, где идут бои между «Талибаном» и силами сопротивления.

Позже талибы объявили, что взяли под контроль всю провинцию Панджшер. Однако повстанцы отрицают это.

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