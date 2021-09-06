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Талибы пригласили Россию на церемонию в честь представления нового правительства

«Талибан» пригласил Россию, Турцию и Китай на церемонию в честь формирования правительства
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Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Представители движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) пригласило представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана, и Катара на церемонию по случаю формирования нового правительства Афганистана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на арабоязычные СМИ.

Отмечается, что лидер талибов продолжит контролировать правительство страны. Подготовка к его формированию завершена, и новая афганская власть готовится объявить о его формировании.

Днем ранее лидеры Фронта сопротивления, который бьется с талибами на севере Афганистана, заявили, что готовы к перемирию и продолжению переговоров, если «Талибан» отведет войска. Талибы не согласились на перемирие. 6 сентября они сообщили, что полностью контролируют мятежную провинцию Панджшер.

Ранее талибы изъявили желание установить дипломатические отношения с Германией, а глава МИД ФРГ Хайко Масс сообщил, что немецкое посольство вернется в Кабул, если талибы обеспечат его безопасность, будут соблюдать права человека в Афганистане и создадут инклюзивное правительство.

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