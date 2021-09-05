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Талибы заявили о желании установить дипломатические отношения с Германией

Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид: мы хотим установить контакты с Германией
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Фото: Globallookpress.com

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) выразило желание установить дипломатические отношения с Германией. Об этом заявил представитель боевиков Забихулла Муджахид в интервью газете Welt am Sonntag.

«Мы хотим прочных и официальных дипломатических отношений с Германией», — сказал пресс-секретарь террористической организации. Он также потребовал от Германии признать новое правительство в Кабуле. По словам Муджахида, сейчас Афганистан просит у Берлина финансовой поддержки, гуманитарной помощи, а также сотрудничества в области здравоохранения, сельского хозяйства и образования.

Германии, как отмечает Welt am Sonntag, переговоры с талибами нужны, чтобы обеспечить выезд с афганской территории ищущих убежище людей. Ранее глава МИД ФРГ Хайко Масс сообщил, что немецкое посольство вернется в Кабул, если талибы обеспечат его безопасность, будут соблюдать права человека в Афганистане и создадут инклюзивное правительство.

1 сентября Маас заявил, что Запад должен вести переговоры с талибами, чтобы не допустить роста нестабильности и распространения терроризма в Афганистане. ФРГ должна добиться в диалоге с боевиками открытия кабульского аэропорта и эвакуации 300 граждан Германии, оставшихся в Афганистане.

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