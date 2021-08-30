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Турция отказалась брать на себя бремя беженцев из Афганистана

Глава МИД Турции: мы не возьмем на себя бремя новой волны беженцев из Афганистана
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Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не сможет взять на себя бремя новой волны беженцев из Афганистана. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

«Турция в достаточной степени исполнила свои моральные и гуманитарные обязательства в отношении мигрантов. О том, чтобы мы взяли на себя дополнительные обязательства в отношении беженцев, не может идти и речи», — заявил Чавушоглу на встрече с германским коллегой Хайко Маасом. Турецкий дипломат подчеркнул, что Европа должна сделать выводы из предыдущих миграционных кризисов.

Маас, в свою очередь, заявил, что Германия благодарна Турции за ее помощь в проведении эвакуации с территории кабульского аэропорта. Также он подтвердил планы Германии в дальнейшем оказывать техническую и материальную помощь Турции. «В наших собственных интересах не допустить дестабилизации региона из-за краха Афганистана», — подчеркнул глава МИД Германии.

Захват Афганистана группировкой «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вызвал в Европейском союзе обеспокоенность относительно возможного повторения миграционного кризиса 2015 года, когда почти миллион человек из стран Ближнего Востока, спасаясь от нищеты и войны, смогли прорвать границу Турции и Греции.

С целью остановить поток беженцев в 2016 году ЕС заключил с Турцией соглашение о приеме и размещении бегущих от войны сирийцев. Европейская сторона взяла на себя обязательства по строительству необходимой инфраструктуры. По состоянию на 2021 год, в Турции проживает около 3,7 миллиона беженцев из Сирии, еще 300 тысяч — из Афганистана. На фоне эскалации ситуации в Афганистане власти Греции отчитались о завершении строительства стены на границе с Турцией.

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