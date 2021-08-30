Турция отказалась брать на себя бремя беженцев из Афганистана

Глава МИД Турции: мы не возьмем на себя бремя новой волны беженцев из Афганистана

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не сможет взять на себя бремя новой волны беженцев из Афганистана. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

«Турция в достаточной степени исполнила свои моральные и гуманитарные обязательства в отношении мигрантов. О том, чтобы мы взяли на себя дополнительные обязательства в отношении беженцев, не может идти и речи», — заявил Чавушоглу на встрече с германским коллегой Хайко Маасом. Турецкий дипломат подчеркнул, что Европа должна сделать выводы из предыдущих миграционных кризисов.

Маас, в свою очередь, заявил, что Германия благодарна Турции за ее помощь в проведении эвакуации с территории кабульского аэропорта. Также он подтвердил планы Германии в дальнейшем оказывать техническую и материальную помощь Турции. «В наших собственных интересах не допустить дестабилизации региона из-за краха Афганистана», — подчеркнул глава МИД Германии.

Захват Афганистана группировкой «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вызвал в Европейском союзе обеспокоенность относительно возможного повторения миграционного кризиса 2015 года, когда почти миллион человек из стран Ближнего Востока, спасаясь от нищеты и войны, смогли прорвать границу Турции и Греции.

С целью остановить поток беженцев в 2016 году ЕС заключил с Турцией соглашение о приеме и размещении бегущих от войны сирийцев. Европейская сторона взяла на себя обязательства по строительству необходимой инфраструктуры. По состоянию на 2021 год, в Турции проживает около 3,7 миллиона беженцев из Сирии, еще 300 тысяч — из Афганистана. На фоне эскалации ситуации в Афганистане власти Греции отчитались о завершении строительства стены на границе с Турцией.