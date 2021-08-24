Турция отказалась предоставлять убежище гражданам Афганистана и организовывать на своей территории миграционный центр для беженцев. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Глава турецкого МИД отметил, что публикации британских СМИ о том, что Анкара откроет центры для приема покинувших родину афганцев, не соответствуют действительности. По его словам, Турция не будет выдавать визы для предоставления убежища жителям Афганистана.

21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена поддерживать открытые каналы связи с движением «Талибан» (запрещено в России). Он отметил, что талибам следует избегать повторения прошлых ошибок. По словам политика, боевики обязаны относиться с уважением ко всем народам и этносам, населяющим Афганистан.

До этого представитель талибов Сухейль Шахин назвал Турцию и Китай главными партнерами движения по восстановлению Афганистана. Он подчернул, что пришедшая к власти на афганской территории группировка также хочет сотрудничать с Анкарой в сферах здравоохранения, образования, экономики, строительства и энергетики