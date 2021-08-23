Турецкий политик назвал главную угрозу от Афганистана

По мнению главы турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасана Дженгиза, главная угроза, исходящая от Афганистана — это превращение страны в террористический анклав. Об этом он сообщил в беседе с порталом «ПолитЭксперт».

Дженгиз уверен, что если мировые державы будут проводить политику изоляции Афганистана, то страна неизбежно превратится в «очаг терроризма». «Афганистан может стать изолированной страной, куда постепенно уйдут террористические организации. Самая большая опасность для Турции и для всего мира заключается в том, что многие террористические организации, скорее всего, выберут Афганистан в качестве базы», — заявил турецкий политик.

Также эксперт отметил, что для него падение Кабула не стало неожиданностью. «Даже трехсоттысячная армия не поможет, если она не доверяет деморализованному правительству», — подчеркнул эксперт. Он также напомнил о многочисленных фактах коррупции и невыплаты зарплат афганским силовикам.

В июле 2021 года представители движения «Талибан» (запрещенная в России организация) заявили о готовности построить с Турцией «дружественные отношения». Талибы попросили прислать в страну квалифицированных турецких специалистов.

19 июля президент Турции Реджеп Эрдоган говорил о готовности его страны приступить к охране кабульского аэропорта. Подобное заявление турецкого лидера вызвало негативную реакцию талибов. Они пообещали, что любые иностранные солдаты на афганской земле будут рассматриваться как оккупанты с соответствующими последствиями для них.