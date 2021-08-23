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Кремль ответил на вопрос о возможном вмешательстве в ситуацию в Афганистане

Пресс-секретарь президента Песков: Россия не будет вмешиваться в события в Афганистане
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Россия не будет вмешиваться в конфликт талибов (движение запрещено в России) с сопротивлением в афганской провинции Панджшер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает в понедельник, 23 августа, в своем Telegram-канале «Говорит Москва».

«Сегодня на очередном заседании ОДКБ упоминалась линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительную опасность и угрозы», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что между Таджикистаном и расположенной на севере Афганистана провинцией Панджшер, ставшей центром сопротивления афганцев власти радикального движения «Талибан», налажен воздушный мост.

Панджшер стал центром сопротивления правлению «Талибана» 17 августа, когда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Масуда-младшего, прибыл бывший министр внутренних дел Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны. Для противостояния талибам лидеры сопротивления попросили у мирового сообщества направить им оружие и боеприпасы.

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