Мир
 
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о возможном вмешательстве в ситуацию в Афганистане
Бывший спецназовец ГРУ рассказал о «Красных дьяволах» талибов
Макгрегор возобновил нападки на Порье и его жену
В Кремле прокомментировали признание телеканала «Дождь» иноагентом
На Украине задержали американца в футболке с надписью Russia
Литва пообещала работать над усилением санкций против России
Нехватка мигрантов в Москве вызвала рост зарплат 
Недельный нелегальный рейв в Италии закончился одной смертью и рождением ребенка
Ведущая Первого канала раскрыла главный секрет счастливой семьи
Глава ассоциации по деловой этике назвала недопустимой встречу Меркель в Киеве
Новости партнеров
Прослушать новость

Ветеран войны в Афганистане призвал отдать Байдена под трибунал

Полковник британской армии обвинил Байдена в измене и призвал отдать его под трибунал
Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Полковник британской армии Ричард Кемп, командовавший в ходе афганской кампании пехотным батальоном, призвал отдать президента США Джо Байдена под трибунал. Об этом ветеран заявил в эфире Fox News.

«Мир стал значительно опаснее. Джо Байден унизил США, он унизил американскую армию. Люди сейчас говорят об импичменте, я так не думаю. Он [Байден] главнокомандующий вооруженных сил США и он попросту сдался "Талибану" (запрещенная в России организация). Он не должен быть подвергнут импичменту, его надо отдать под трибунал», — заявил Кемп.

Также полковник выразил уверенность в том, что после ухода США и НАТО, контроль над Афганистаном перехватят Россия и Китай. Кроме того, по его мнению, Байден «в одиночки уничтожил весь авторитет НАТО».

Ранее Байден подвергся критике со стороны британских парламентариев. Американского лидера обвиняли в лукавстве, когда он говорил, что с его точки зрения падение Кабула «крайне маловероятно».

«Талибан» смог захватить власть в Афганистане в течение недели. В воскресенье, 8 августа, стали поступать первые сообщения о захвате крупных провинциальных столиц. 12 августа пали Герат и Кандагар — два крупнейших после Кабула города страны.15 августа террористы заявили о захвате столицы. Правительство президента Ашрафа Гани практически в полном составе бежало из Афганистана. Успех террористов был обусловлен прекращением поддержки афганского правительства со стороны США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Миллиону афганцев предрекли смерть от рук талибов
Журналисты подсчитали стоимость одежды стильно одетых боевиков из Афганистана
Таджикистан направил отрядам сопротивления в Панджшере оружие