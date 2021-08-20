Джо Байден в течение 36 часов игнорировал звонки Бориса Джонсона

В дни падения Кабула президент Соединенных Штатов Джо Байден в течение 36 часов игнорировал звонки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает издание New York Post.

Джонсон стал звонить Байдену утром в понедельник, 16 августа. Американский лидер взял трубку лишь на следующий день, 17 августа, в 22:00 по лондонскому времени (в США было 17:00). Ожидание пришлось на время, когда в кабульском аэропорту отчаявшиеся афганцы цеплялись за шасси самолетов в попытке бежать из страны. В это время Байден, по данным The Washington Post, находился в отпуске в загородной резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.

Материалы по теме «США унижены» Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире? Новая угроза. Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов

Известно, что когда Джонсон все же смог дозвониться до американского президента, он призвал его не отказываться от «достигнутого в Афганистане».

В официальном отчете Белого Дома, вышедшего по итогам телефонного разговора двух лидеров, говорится, что они отметили «необходимость продолжить тесную координацию между союзниками с целью выработать общую политики по афганскому вопросу». Также они условились провести виртуальную встречу лидеров стран «большой семерки».

В британском парламенте Байдена и Джонсона подвергли жесткой критике за их подход к афганской политике. Британскому премьеру припомнили его старые заявления о том, что, с его точки зрения, падение Кабула практически невозможно.

В свою очередь, Джонсон пообещал компенсировать уход из Афганистана предоставлением убежища 20 тысячам афганцев, сотрудничавших с британскими войсками. Также он подчеркнул, что по прежнему уверен в том, что далее оставаться в Афганистане не представлялось возможным. «Я действительно думаю, что это иллюзия — полагать, что среди наших партнеров есть желание продолжать военное присутствие НАТО в Афганистане», — заявил британский премьер.

Группировка «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) смогла захватить власть в Афганистане в течение недели. В воскресенье, 8 августа, стали поступать первые сообщения о захвате крупных провинциальных столиц. 12 августа пали Герат и Кандагар — два крупнейших после Кабула города страны.15 августа террористы заявили о захвате столицы. Правительство президента Ашрафа Гани практически в полном составе бежало из страны.