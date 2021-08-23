Журналисты подсчитали стоимость одежды стильно одетых боевиков из Афганистана

Журналисты подсчитали стоимость вещей членов радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), фотография которых стала популярной в сети. Посты на эту тему появились в Twitter.

Кабульский журналист Эльяс Навандиш (Elyas Nawandish) опубликовал снимок, на котором корреспондентка Сакина Амири общается со «стильно одетыми» боевиками. На размещенном кадре один из них запечатлен в оранжевом одеянии, зеленом жилете, яркой бандане и прямоугольных очках. Двое других мужчин стоят в голубой и бордовой одеждах, их головы покрыты платками.

Публикация Навандиша стала вирусной, после чего юзеры принялись находить похожие на наряды боевиков вещи и совмещать фото товаров в коллажи. Так, например, турецкий журналист Рагип Сойлу (Ragip Soyl) предложил воссоздать образ талиба с помощью платья Gucci, повязки Supreme, жилета Urban Vest и других аксессуаров. Общая цена наряда составляет 6,5 тысячи долларов (481 тысяча рублей).

В то же время его коллега Сойлу Мете Сохтаоглу (Mete Sohtaoglu) собрал дешевую альтернативу наряда одного из участников снимка на тысячу долларов (74 тысячи рублей). В его подборку вошли камуфляжный костюм Shawlar Keemese, бандана Bespoke и кроссовки Servis Cheetah.

Журналисты российского издания Medialeaks, в свою очередь, решили найти похожую на наряды членов «Талибана» одежду на портале AliExpress. Так, согласно материалу, одежду мужчины в оранжевом одеянии можно приобрести за 6977 рублей, а общая стоимость экипировки боевика в синем платье-рубашке на AliExpress составила 5340 рублей.

Ранее в августе эксперты раскрыли тайное значение черной подводки на глазах членов радикального движения «Талибан». Исследователь культуры народов Афганистана Святослав Каверин объяснил, что использование сурьмы является выражением традиционной моды восточных районов страны.

Известно, что талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения «Талибан» заверили международное сообщество, что намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

