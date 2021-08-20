На фото из Афганистана заметили стильно одетых боевиков

В социальных сетях появилась фотография из Афганистана, на которой фигурируют члены радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в стильной одежде. Соответствующий пост на своей странице в Twitter разместил кабульский журналист Эльяс Навандиш (Elyas Nawandish).

На опубликованном кадре запечатлены трое боевиков в ярких нарядах. На одном из них — длинное оранжевое одеяние, зеленый жилет, кроссовки, пестрая красная бандана и узкие солнцезащитные очки прямоугольной формы. Двое других мужчин на снимке стоят в голубой и бордовой одеждах, их головы покрыты красным и кремовым платками. «Моя коллега Сакина Амири общается с талибами в Кабуле», — подписал пост Навандиш.

Увидевшие пост пользователи соцсети отметили, что мода талибов действительно изменилась за несколько последних десятков лет. Некоторые из них рассказали, что в 1990-х и 2000-х годах представители организации носили исключительно традиционные костюмы сдержанных цветов и отращивали бороды.

Так, например, юзер с никнеймом @16x2is8 поделился снимком полицейского в платке с пестрым принтом под фуражкой, кожаных перчатках и кроссовках. «Модная коллекция "Талибан"», — подписал фото мужчина. В то же время юзер @GarroZigor разместил кадр, на котором запечатлен боевик в бежевом одеянии, парадном военном мундире, кожаных мокасинах и клетчатом платке.

Ранее в августе эксперты раскрыли тайное значение черной подводки на глазах членов радикального движения «Талибан». Исследователь культуры народов Афганистана Святослав Каверин рассказал, что использование сурьмы является выражением традиционной моды восточных районов страны. «По народному мнению, сурьма убивает вредные бактерии, защищает глаза от инфекций, песка и солнца, а детей она бережет от сглаза», — подчеркнул ученый.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения «Талибан» заверили международное сообщество, что намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

