Футболку с изображением падающих с шасси самолета афганцев обругали в сети

Пользователи сети обругали дизайн футболки, на которых изображены афганцы, упавшие с взлетающего самолета в Кабуле. На соответствующие комментарии обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о футболке, появившейся в ассортименте бренда TShirt At Low Price. На вещь нанесен рисунок, повторяющий скандальный снимок, на котором двое беженцев падают с шасси набравшего высоту воздушного судна. Кроме того, на одежде напечатана надпись Kabul Skydiving Club, Est 2021 («Кабульский клуб парашютистов, основан в 2021»).

Известно, что стоимость описанного предмета гардероба на сайте марки составляет 16 долларов (1190 рублей). Она представлена в линейке TShirt At Low Price в 11 цветах. «Мы производим вещи, которые отражают последние тренды», — говорится в описании товара.

Журналистка Холли Дагрес (Holly Dagres) возмутилась дизайном футболки в посте в Twitter. «Пока афганцы бегут и цепляются за самолеты от отчаяния, кто-то решил извлечь выгоду из боли и страданий с помощью этой отвратительной футболки», — отметила она. Другие пользователи сети согласились с ее мнением, о чем принялись писать в комментариях под публикацией.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сообщалось, что управление поручили временный совету, который передаст власть талибам. После этого сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны.

Жители Афганистана заполнили все здание, многие выбежали на взлетно-посадочную полосу, мешая самолетам подниматься в воздух. Чтобы остановить их, американские военные открыли предупредительный огонь. Некоторые беженцы, по предварительным данным работавшие с американскими военными, цеплялись за шасси и фюзеляжи самолетов, а после срывались, когда самолеты набирали высоту.