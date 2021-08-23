Бывший спецназовец ГРУ рассказал о «Красных дьяволах» талибов

Радикальная группировка «Талибан» (запрещена в России) решила бросить в бой свои секретные силы спецназначения, известные как «Красные дьяволы». Об этом в беседе с Life рассказал бывший офицер спецназа ГРУ Андрей Дибин.

По его словам, формировать собственный спецназ талибы начали еще до захвата Афганистана из числа обучаемых ими местных жителей. После ухода из страны войск США к спецотряду «Талибана» присоединилось и большое число бывших афганских военных, в том числе спецназовцев, которые проходили обучение у инструкторов американской армии и ЦРУ. Благодаря притоку дезертиров из афганской армии за короткий срок боевикам удалось увеличить численность своего спецназа почти в пять раз — до 1,5 тысячи бойцов.

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Как отметил Дибин, «Красные дьяволы» отличаются хорошей подготовкой, сравнимой с подготовкой спецназа других стран. В частности, они «обучены зачистке зданий, умеют спускаться на крышу с вертолета и проникать внутрь». При этом отряд хорошо вооружен — основу его арсенала составляют современное оружие и техника, оставленные военными США после своего ухода. Так, в распоряжении бойцов имеются штурмовые винтовки М16А4 калибра 5,56 миллиметра, защищенные радиостанции, а также приборы ночного видения GPNVG, инфракрасные фонари, прицелы и тепловизоры, благодаря которым они могут выполнять ночные спецоперации, уже ставшие отличительной чертой отряда. Кроме того, «Красные дьяволы» задействуют американские вертолеты UH-60 Black Hawk, попавшие в руки талибов.

«Талибан» может использовать свой спецназ для работы по двум направлениям, считает эксперт: для оперативного захвата неподконтрольных районов и для «показательного уничтожения» малыми силами альянса сопротивления, который сформировался в Панджшере, остающимся единственным свободным от талибов регионом в Афганистане. «Если это произойдет, будет очень сильный психологический эффект. У этого подразделения есть оружие и есть навыки», — подчеркнул Дибин.

По данным Life, талибы уже направили «Красных дьяволов». При этом, по некоторой информации, численность подразделения планируют увеличить еще в два раза.

Панджшер стал центром сопротивления правлению «Талибана» 17 августа, когда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, прибыл бывший министр внутренних дел Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны. 22 августа талибы потребовали от вооруженной оппозиции в Панджшере сдаться, однако лидер отрядов сопротивления отказался.