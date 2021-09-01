Германия захотела провести переговоры с «Талибаном»

В МИД Германии заявили, что странам не стоит отказываться от переговоров с «Талибаном»

Все страны, заинтересованные происходящим в Афганистане, не должны отказываться от переговоров с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Deutsche Welle.

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По словам главы МИД, западным странам стоит вести переговоры с боевиками, чтобы воспрепятствовать нестабильности и не допустить в стране роста терроризма. «Лично я думаю, что просто нет другого пути, кроме как переговоры с "Талибаном"», — подчеркнул дипломат.

ФРГ захотела провести переговоры, чтобы решить практические проблемы. Речь идет о вопросах дальнейшей работы аэропорта Кабула, а также о судьбе 300 граждан Германии, оставшихся в Афганистане. «Мы определили четкие предпосылки [для переговоров]: соблюдение прав человека, возможность для людей выезжать и чтобы в Афганистане не укрывали террористические группировки», — заявил министр.

Маас также не исключает открытие посольства ФРГ в Кабуле при талибах. «Если такое было бы политически возможно и если позволит обстановка в плане безопасности, то Германии стоит однажды снова иметь свое посольство в Кабуле», — заключил он.

Ранее глава МИД Германии посетил Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан и Катар, пытаясь заручиться поддержкой в регионе и достичь договоренности относительно приема беженцев из Афганистана. Маас заявил, что ЕС и Германия предоставят помощь в размере 600 миллионов евро соседям Афганистана для поддержки в управлении границами и борьбе с экстремизмом.