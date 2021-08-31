Германия собралась принять 40 тысяч афганцев

Германия собралась принять до 40 тысяч человек, эвакуированных из Афганистана. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с австрийским коллегой Себастьяном Курцем, пишет Spiegel.

Глава германского правительства подчеркнула, что страна готова принять не только афганских сотрудников Бундесвера и МИД, но и других граждан Афганистана, которые нуждаются в убежище после того, как к власти в стране пришло движение «Талибан» (запрещено в России как террористическое).

По словам Меркель, немецкие власти готовы эвакуировать до 40 тысяч человек, однако нужно выяснить, сколько из них действительно захотят покинуть Афганистан, — а это будет зависеть от того, какие условия в стране создадут талибы, и от того, насколько удачно западные страны будут вести с ними переговоры.

Ранее в конце августа спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов предупредил, что среди беженцев из Афганистана могут оказаться террористы и радикалы.