Мир
 
Последние новости
Появились новые подробности взрыва гранаты в московской квартире
В Минобороны предупредили о ведении против России войны нового типа
Сотни талибов направились к Панджшерской долине
Роналду попросил оставить его в запасе «Ювентуса» на матч чемпионата Италии
России предрекли наплыв террористов из-за действий талибов
Названа замедляющая старение ягода
Известная актриса рассказала о своем детстве в Москве 
Жириновский предложил Меркель работу в России после отставки
В Эстонии установили памятник антисоветским националистам
Новости партнеров
Прослушать новость

Меркель ответила на обвинения в стремлении угодить России

Канцлер Меркель ответила журналисту, что не стремится угодить России
Перейти в «Мою Ленту»
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Sergey Dolzhenko / Reuters

Канцлеру Германии Ангеле Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским задали вопрос, почему она не будет присутствовать на саммите «Крымской платформы» и не является ли ее отказ стремлением угодить России. Эти обвинения Меркель отрицает, передает агентство УНИАН.

Ранее Меркель сообщала, что Германию на саммите представит министр энергетики Петер Альтмайер. Ранее принять участие в мероприятии должен был глава МИД ФРГ Хайко Маас, однако из-за ситуации в Афганистане он не сможет приехать в Киев. «То, что министра иностранных дел не будет, связано не с обстоятельствами на Украине или в России, а с очень сложной ситуацией в Афганистане», — цитировало Меркель агентство РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа», который направлен на возвращение Крыма в состав Украины, шабашем, где «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров назвал шабашем форум «Крымская платформа»
Названо число стран-участниц украинского саммита по «деоккупации» Крыма
Киев прокомментировал возможность участия Меркель в «Крымской платформе»