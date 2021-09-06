Мир
 
Последние новости
Умер свидетель по делу о крушении MH17
«КамАЗ» задавил троих россиян на пешеходном переходе
На Украине девушка выстрелила в учителей из арбалета
Впавший в кому 39 лет назад футболист умер
На Госуслугах появится доступ ко всей медкарте
Для бизнесмена Быкова запросили 15 лет колонии по делу об убийстве россиян
Торговые сети ответили на обвинения в завышении цен на овощи
Бабье лето придет в Москву в выходные 
Лукашенко «почуял нутром» наличие нефти в Белоруссии
Раскрыта реакция Марии Колесниковой на приговор
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы рассказали о работе над конституцией Афганистана

«Талибан»: конституцию Афганистана либо перепишут, либо в нее внесут поправки
Перейти в «Мою Ленту»
Забиулла Муджахид
Забиулла Муджахид
Фото: Rahmat Gul / AP

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) начнут работу над конституцией Афганистана после утверждения новой системы управления республикой. Об этом сообщил пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид, передает РИА Новости.

По словам представителя движения, талибы рассматривают два варианта изменения афганской конституции. Он рассказал, что документ либо перепишут полностью, либо внесут в него ряд поправок.

Ранее боевики «Талибана» объявили об окончании войны в Афганистане и захвате контроля над провинцией Панджшер, где обосновались силы национального фронта сопротивления. Представители оппозиции опровергли эти заявления и назвали их ложными. По словам повстанцев, они сохранили все стратегические позиции, чтобы продолжать борьбу с талибами.

До этого стало известно, что талибы вновь отложили объявление состава нового правительства Афганистана — с 4 сентября на следующую неделю. 3 сентября сообщалось, что новый кабинет может возглавить мулла Абдул Гани Барадар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы заявили о захвате мавзолея «Панджшерского льва» Ахмад Шаха Масуда
Сопротивление в Панджшере опровергло победу талибов
Талибы объявили о полном захвате провинции Панджшер