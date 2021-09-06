Талибы рассказали о работе над конституцией Афганистана

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) начнут работу над конституцией Афганистана после утверждения новой системы управления республикой. Об этом сообщил пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид, передает РИА Новости.

По словам представителя движения, талибы рассматривают два варианта изменения афганской конституции. Он рассказал, что документ либо перепишут полностью, либо внесут в него ряд поправок.

Ранее боевики «Талибана» объявили об окончании войны в Афганистане и захвате контроля над провинцией Панджшер, где обосновались силы национального фронта сопротивления. Представители оппозиции опровергли эти заявления и назвали их ложными. По словам повстанцев, они сохранили все стратегические позиции, чтобы продолжать борьбу с талибами.

До этого стало известно, что талибы вновь отложили объявление состава нового правительства Афганистана — с 4 сентября на следующую неделю. 3 сентября сообщалось, что новый кабинет может возглавить мулла Абдул Гани Барадар.