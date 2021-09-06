Талибы заявили о захвате мавзолея «Панджшерского льва» Ахмад Шаха Масуда

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заявили о захвате мавзолея «Панджшерского льва» Ахмад Шаха Масуда, отца нынешнего лидера Фронта сопротивления. Видео с места событий в своем Telegram-канале опубликовало РИА Новости.

Отмечается, что мавзолей расположен около города Базарак — столицы провинции Панджшер, где обосновались повстанцы, выступившие против власти талибов. На записи видно, как, предположительно, боевик «Талибана» приближается к зданию мавзолея. Судя по видео, ему никто не препятствует, защитники вокруг мемориала отсутствуют.

Ранее пресс-секретарь «Талибана» Забиулла Муджахид объявил о полном контроле боевиков над Панджшером. По его словам, некоторые повстанцы бежали из региона, другие были убиты в боях.

При этом представители сил сопротивления опровергли эту информацию и отметили, что террористы распространяют ложные сведения о своей победе. В сообщении оппозиции говорилось, что они сохранили все стратегические позиции, чтобы продолжать борьбу с талибами.