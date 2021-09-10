Названа причина вызова американского посла в МИД России

Посол США Джон Салливан приехал в МИД для обсуждения отношений Байдена с Россией

Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в российский МИД для встречи с замглавы министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря американского посольства Джейсоха Ребхольца.

По его словам, причиной вызова стало обсуждение настроя президента США Джо Байдена к стабильным отношениям с Россией. «В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов в поддержку стремления президента Байдена к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией», — заявил Ребхольц.

Ранее сообщалось, что американского посла вызвали в МИД из-за отказа российским журналистам в аккредитации на мероприятии в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

27 августа Джон Салливан призвал уравнять количество сотрудников американской и российской дипмиссии. По его словам, в России работает 123 сотрудника американского посольства против 400 российских сотрудников в США. Он подчеркнул, что это сильно затрудняет работу американских посольств в России.