У Украины вошло в привычку все время что-то клянчить у западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД отметил, что Киев, в частности, просит остановить проект трубопровода «Северный поток-2» или, в случае неудачи, предоставить украинской стороне компенсацию. «Пустите нас в НАТО, пустите нас в Евросоюз, мы давно готовы, не надо придумывать политических отговорок — вот клянчат и клянчат», — уточнил он.

Лавров призвал Киев иметь достоинство и перестать следовать подобному политическому курсу. «Украинский народ с богатой историей заслуживает того, чтобы быть созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой», — заключил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Украина потеряла независимость и возможность определять свою внешнюю политику. По его словам, «проект Украина» — один из самых важных для США и их европейских союзников. Дипломат подчеркнул, что через Украину транслируются деструктивные идеи, которые в случае реализации грозят стабильности Европы.