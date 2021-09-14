В МИД России рассказали о потерявшей независимость Украине

Украина потеряла свою независимость. Об этом в интервью телеканалу RT Arabic рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, «проект Украина — один из самых важных для США и их европейских союзников». «Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику», — указал он. Дипломат добавил, что страна «превратилась в сообщающийся сосуд западного сообщества, через который с запада на восток перетекает оружие, а в противоположном направлении — рабочая сила».

Кроме этого, предупредил Рябков, через Украину «происходит обмен деструктивными идеями, которые в случае реализации грозят стабильности Европы».

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CNN, в ходе которого призвал Вашингтон наращивать присутствие в стране. В ходе беседы он подчеркнул, что речи об «уходе» США из Украины не идет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы к возобновлению «нормальных отношений» с Киевом. «Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент», — заверил глава российского внешнеполитического ведомства.