Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном

Владимир Зеленский в интервью CNN: Украина не так зависима от США, как был Афганистан

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать его страну с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны США. Об этом сообщает ТАСС.

Во время интервью телеканалу CNN Журналист спросил Зеленского, не опасается ли он того, что «Америка оставит Украину», проведя параллель с тем, как США вывели свои войска из Афганистана и, «по сути, оставили правительство» этой страны. Зеленский выразил мнение, что Украину и Афганистан нельзя сравнивать, поскольку «Украина не так зависима от США, как был Афганистан».

Материалы по теме Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым? «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России

Как считает украинский лидер, «за четыре, пять или семь дней нельзя захватить столь большую с точки зрения своей географии страну, как Украина, такую большую по численности населения». Зеленский также добавил, что Украина «насколько возможно, независима от любой [другой] экономики».

В том же интервью Владимир Зеленский выразил мнение о том, что Вашингтону следует нарастить присутствие на Украине, речи о выходе США из страны не идет. Также он заявил, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского и Байдена. Встреча в Белом доме длилась около двух часов. Лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы.