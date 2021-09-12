Зеленский призвал США наращивать присутствие на Украине

Зеленский: Вашингтону следует нарастить свое присутствие на Украине, речи о выходе нет

Вашингтону следует нарастить присутствие на Украине, речь о выходе США из страны не идет. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил в интервью корреспонденту CNN, фрагмент которого опубликован на сайте американского телеканала.

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Комментируя ситуацию в Афганистане после вывода американских войск из Кабула, когда США оставили своих союзников без поддержки, Зеленский призвал не сравнивать ее с поддержкой Вашингтоном Киева. По его словам, вывод американских сил из Украины не обсуждается. Наоборот, украинский лидер призвал США увеличить присутствие в стране.

Ранее пользователи сайта другого американского телеканала Fox News призвали Киев не ждать помощи США после слов президента Украины Владимира Зеленского о возможной полномасштабной войне с Россией. Американскому лидеру Джо Байдену припомнив ряд его сомнительных действий, в том числе поспешный вывод войск из Афганистана.

1 сентября в Вашингтоне состоялись Зеленского и Байдена. Встреча в Белом доме длилась около двух часов. Лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы.