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Зеленского призвали не ждать помощи от Байдена в войне с Россией

Читатели Fox News призвали Зеленского не ждать помощи США после слов о войне с Россией
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Читатели сайта американского телеканала Fox News раскритиковали президента страны Джо Байдена и призвали Киев не рассчитывать на помощь США после слов президента Украины Владимира Зеленского о возможной полномасштабной войне с Россией. Пользователи оставили свои комментарии на сайте телеканала.

Американские пользователи посоветовали Украине не надеяться на помощь президента США, припомнив ряд его сомнительных, с их точки зрения, действий. Пользователь Sidiyahia написал, что Зеленскому не стоит ждать от администрации Байдена «ничего, кроме пустословия». «Спросите Афганистан, как так получилось с ним», — подчеркнул он.

Другой читатель предупредил Зеленского, что Байден поступит с ним так же, как со Штатами. «Уважаемый господин Зеленский, Джо Байден продаст вас и отвернется от вас, как он поступил с Америкой», — написал SkidRow. «Поддержка» Байдена — последнее, в чем нуждается сейчас любая страна, считает KiloBravo556.

«Если бы я была Украиной, я бы не затаила дыхание, ожидая помощи от Байдена», — заявила Nina671.

Зрители Fox News также отметили популяризацию «прогрессивных» идей в американском обществе и армии при власти Демократической партии, от которой выступает Байден. Лидеру США припомнили и коррупционный скандал на Украине, в котором замешан его сын Хантер.

На форуме YES Brainstorming Зеленский заявил, что на данный момент существует угроза полномасштабной войны с Россией. Она возникла из-за образовавшейся пропасти между россиянами и украинцами ввиду «агрессивных» действий Кремля. По мнению Зеленского, отношения стран со временем могут нормализоваться.

Предыстория: Зеленский предсказал полномасштабную войну с Россией
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