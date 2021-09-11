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Киев объяснил нежелание ЕС принимать Украину в свои ряды

Глава МИД Украины: я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ
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Фото: John Macdougall / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил нежелание Европейского союза (ЕС) принимать Украину в свои ряды. По его словам, западные страны используют тему проблем с реформами в стране, чтобы не признавать своей неготовности говорить о ее членстве в ЕС. Об этом дипломат заявил во время форума YES-Brainstorming, его слова передает «Главред».

«Хочу, чтобы меня поняли правильно — мы являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину», — сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Брюсселем представляют собой «стратегическую неопределенность». «Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше», — уточнил глава МИД и добавил, что вступление в организацию — это политический вопрос, на который в Евросоюзе пока не готовы ответить. «И это не зависит от реформ», — заключил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз и НАТО будут нести потери, если не примут Украину в свои ряды, в будущем их ждет постепенное ослабление.

При этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила такое решение ЕС тем, что пока Украина находится от на «расстоянии нескольких световых лет» от вступления в объединение из-за коррупции и невыполнения Копенгагенских критериев.

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