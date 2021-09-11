Глава Эстонии предсказала членство Украины в ЕС через «несколько световых лет»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время выступления на киевском форуме YES Brainstorming вновь скептически отозвалась по поводу возможности скорого вступления Украины в ЕС. Пока страна находится на «расстоянии нескольких световых лет» от своей цели, считает глава государства. Ее слова передает РИА Новости.

По ее мнению, прогнозы базируются на предыдущем опыте. В течение последних пяти лет, подчеркнула глава Эстонии, Киев даже не приблизился к выполнению Копенгагенских критериев, а проблема коррупции по-прежнему остается очень серьезной.

Кальюлайд рассказала в том числе о проблемах эстонского бизнеса на Украине. Например, одна из компаний дошла до европейского правосудия, но безрезультатно. А другая почти заключила серьезное соглашение в республике, но потом к ней пришел адвокат и сказал, что если они хотят ускорить процесс, то должны поделиться частью акций.

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«Когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден», — констатировала она. Также президент Эстонии рассказала, что пыталась объяснить украинским олигархам тот факт, что приближение ЕС увеличит стоимость их активов, но безуспешно. «Пользуясь возможностью, хочу еще раз это повторить. Возможно, произойдет чудо и они услышат это, тогда Украина начнет приближаться к Евросоюзу», — заключила она.

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, присутствовавший при разговоре, сказал, что отказ принимать страну в Европу связан не с реформами, которыми от нее требуют, а с политической неготовностью самого ЕС. Дипломат объяснил, что не требует исключения для Украины, но хочет, чтобы разговор относительно европейских перспектив стал более честным.

В августе Кальюлайд и Кулеба уже вступали в заочный спор по этой теме. Глава Эстонии указала, что Киеву нужно 20 лет, чтобы выполнить требования для вступления в Европейский союз, а украинский чиновник заявил, что подобные заявления не соответствуют дружескому характеру отношений между двумя странами.