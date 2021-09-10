В Совфеде оценили слова Зеленского о слабости ЕС без Украины

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Европейский союз и НАТО будут слабыми без Киева, похожи на сознательную пропаганду. Так прокомментировал слова украинского лидера 10 сентября сенатор России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, такими заявления глава Украины сознательно занимается пропагандой, либо далек от действительности и много удивляет.

«Странно. Что же может Украина дать ЕС, кроме рабочей силы? Так украинцы уже уезжают по безвизу», — добавил Пушков.

О слабости Евросоюза и НАТО без Украины, Зеленский высказался ранее, 10 сентября. При этом он признал, что во время визита в Вашингтон так и не последовал прямой ответ от американской стороны относительно включения Киева в Североатлантический альянс. Как отметил Зеленский, Украина готова вступить как в альянс так и в Европейский союз.