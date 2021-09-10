Зеленский высказался о втором президентском сроке

Зеленский заявил, что хочет выполнить все обещания за один срок и поехать отдыхать

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о своем возможном участии в новых выборах главы государства. Об этом сообщает «Страна.ua».

10 сентября Зеленский выступил на мероприятии YES Brainstorming в Киеве. На вопрос журналиста, планирует ли он идти на второй срок, президент сказал, что «это решает народ Украины».

«Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать», — добавил Зеленский.

Ранее украинский президент сказал, что решение о втором сроке намерен принять по итогам первой каденции. Зеленский обещал «остановиться и посмотреть, что сделал».

Он добавил, что нельзя идти на выборы только из-за собственных амбиций. «Как можно быть президентом страны, которая не хочет тебя избирать? Наш бывший [президент Петр Порошенко] так делал. Я считаю, что это неверно принципиально», — отметил Зеленский.