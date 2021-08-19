Зеленский рассказал о желании пойти на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании пойти на второй срок. Об этом он рассказал в интервью украинским и иностранным журналистам, пишет издание «Новое время».

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Зеленский сообщил, что за время своего президентства не успел реализовал все задуманные проекты, однако подчеркнул, что пока «очень рано» говорить о его втором сроке. «Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром», — отметил он.

При этом на вопрос о желании переизбираться украинский лидер ответил, что «не просто рассматривает такую возможность». «Честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция», - добавил Зеленский.

В июне 54,5 процента опрошенных украинских граждан выступили против выдвижения Владимира Зеленского на второй президентский срок. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), видеть его в качестве кандидата на следующих выборах главы республики хотели бы только 37 процентов респондентов.

В мае Зеленский заявил, что будет повторно выдвигаться на президентский пост только в том случае, если жители Украины захотят видеть его во главе государства.