Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке

Президент Украины Зеленский: говорить о планах на второй президентский срок еще рано

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Интер» ответил на вопрос о его планах баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, об этом говорить еще рано. Украинский лидер добавил, что соответствующее решение он намерен принять по итогам первой каденции.

«Я всегда оглядывался назад, чтобы посмотреть, что я сделал и достоин ли я идти в этом направлении дальше. И через пять лет, после своего президентства, я так же остановлюсь точно, посмотрю, что я сделал, выйду на улицу к людям, которые строят страну», — заявил он.

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Политик отметил, что нельзя принимать решение баллотироваться исключительно исходя из собственных амбиций. «Как можно быть президентом страны, которая не хочет тебя избирать? Наш бывший [президент Петр Порошенко] так делал. Я считаю, что это неверно принципиально», — добавил украинский президент.

В июне 54,5 процента опрошенных украинских граждан выступили против выдвижения Владимира Зеленского на второй президентский срок. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), видеть его в качестве кандидата на следующих выборах главы республики хотели бы только 37 процентов респондентов.

В мае Зеленский заявил, что будет повторно выдвигаться на президентский пост только в том случае, если жители Украины захотят видеть его во главе государства.