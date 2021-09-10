Кремль прокомментировал заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией

Песков: В Кремле с сожалением относятся к высказыванию Зеленского о войне с Россией

В Кремле с сожалением относятся к высказываниям президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли опасность войны в Кремле.

Ранее 10 сентября Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. Это, по его словам, обусловлено образовавшейся пропастью между россиянами и украинцами ввиду «агрессивных» действий Кремля. Президент Украины также отметил, что военное столкновение двух стран станет самой большой ошибкой России.

Депутат Госдумы Леонид Калашников, комментируя слова Зеленского, сказал, что война с Украиной может произойти лишь в случае совершения провокации со стороны Киева. «Это наш братский народ, из-за какой-то власти воевать с народом никто не хочет. Ни один россиянин не хочет воевать с украинцами», — заключил он.