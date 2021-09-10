В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о войне с Россией

Председатель Госдумы по делам СНГ Калашников: никто в России не хочет воевать с Украиной

Война с Украиной может произойти лишь в случае совершения провокации со стороны Киева. Никто в России не хочет воевать, прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Его слова приводит ТАСС.

Полноценную войну, по его словам, могут развязать в случае провокации, например, которую устроил Михаил Саакашвили в Грузии в свое время. В России же никто не собирается «этим заниматься», уточнил он.

«Это наш братский народ, из-за какой-то власти воевать с народом никто не хочет. Ни один россиянин не хочет воевать с украинцами», — заключил Калашников.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его утверждению, это обусловлено образовавшейся пропастью между россиянами и украинцами ввиду «агрессивных» действий Кремля. Украинский лидер добавил, что военное столкновение двух стран станет самой большой ошибкой России.