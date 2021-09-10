Россия
 
Последние новости
В России выявили 18 341 новый случай коронавируса
Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Москве и умер от травм 
Нурмагомедов оценил бойцовские навыки капитана сборной России по футболу
Полицейский с братом наживались на имуществе умерших россиян
В Госдуме «Северный поток-2» назвали последним большим трубопроводом
Телевизоры Xiaomi атаковала реклама
Сотрудники Байдена решили отказаться смотреть его выступления из-за оплошностей
Власти Кубы заявили об отмене всех коронавирусных ограничений для россиян
Зеленский предсказал полномасштабную войну с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве ответили на слова Зеленского о возможности войны с Россией

Вице-спикер Совфеда Косачев: слова Зеленского о войне с РФ подтверждают его беспомощность
Перейти в «Мою Ленту»
Константин Косачев
Константин Косачев
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Запугивание стран Запада агрессией Москвы и выставление Украины в роли ее жертвы осталось единственным инструментом Киева для привлечения внимания и сохранения поддержки. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ответил на слова президента республики Владимира Зеленского о возможности полномасштабного военного конфликта с Россией, сообщает ТАСС в пятницу, 10 сентября.

«Нынешнее заявление Зеленского лишь подтверждает его беспомощность и недееспособность как президента Украины. Увы», — констатировал он.

Киев ничего не сделал для повышения инвестиционной, научной или культурной привлекательности Украины, добавил сенатор, отметив, что Украина деградирует.

Ранее 10 сентября Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его словам, это обусловлено образовавшейся пропастью между россиянами и украинцами ввиду «агрессивных» действий Кремля. Украинский лидер отметил, что военное столкновение двух стран станет самой большой ошибкой России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский предсказал полномасштабную войну с Россией
Зеленский предсказал ослабление ЕС и НАТО без Украины
В Киеве предстоящий разговор Путина и Зеленского назвали «чрезвычайно сложным»