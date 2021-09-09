В Киеве предстоящий разговор Путина и Зеленского назвали «чрезвычайно сложным»

Предстоящий разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет «чрезвычайно сложным». Такую оценку дал министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

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По его словам, главам государств необходимо обсудить много каверзных вопросов и осознание этого является препятствием на пути организации их встречи. «Нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в России. А это Владимир Путин. Это должен быть разговор, я думаю, это будет чрезвычайно сложный разговор, но нужно идти к нему», — отметил Кулеба.

Глава МИД республики при этом подчеркнул, что Киев не намерен отказываться от переговоров в «нормандском формате» и «замораживать» конфликт в Донбассе. Наоборот, отметил Кулеба, украинские власти ведут активную подготовку встречи лидеров «нормандской четверки», чтобы как можно скорее закончить войну на востоке страны.

7 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что тема Крыма будет в повестке встречи Путина и Зеленского. Он добавил, что в настоящее время между Киевом и Москвой ведется «торг» насчет тем переговоров, и призвал российскую сторону не пытаться «соскочить» с обсуждения принадлежности полуострова.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что этот вопрос не может быть темой встречи российского и украинского президентов. При этом он обратил внимание, что в плане подготовки их переговоров «воз и ныне там».

