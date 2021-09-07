На Украине призвали Россию не пытаться «соскочить» с обсуждения Крыма

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Крым будет в повестке переговоров Путина и Зеленского

Тема Крыма будет в повестке встречи украинского президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телеканала «1+1».

По его словам, в настоящее время между сторонами ведется «торг» насчет тем переговоров. «Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня», — отметил глава МИД.

Дипломат подчеркнул, что Украина «не забудет» про Крым, и призвал Россию не пытаться «соскочить» с обсуждения его принадлежности. Он добавил, что стороны должны провести «откровенный разговор» о «деоккупации» полуострова.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть темой встречи Путина и Зеленского. Он также обратил внимание на то, что в плане подготовки переговоров глав двух государств «воз и ныне там».

В начале сентября первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи украинского и российского президентов ведется на самом высоком уровне. В Москве возможность ее проведения не отвергли, но указали на то, что по линии администрации она далека от согласования.