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Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Песков: Путин и Зеленский не отвергают возможность встречи, но согласование пока далеко
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Фото: Алексей Никольский / Reuters

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский не отвергают возможность встречи, но по линии администрации далеки от согласования. Так вероятность мероприятия оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передают «Известия».

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Пресс-секретарь президента добавил, что встреча лидеров двух стран должна быть хорошо подготовлена. При этом, по его словам, пока есть проблемы с определением тем, которые будут обсуждаться.

«Господин Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым», — сказал Песков.

Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи Зеленского и Путина ведется на самом высоком уровне. Он не уточнил, когда и в какой стране может состояться мероприятие, однако сделал отрицательный жест головой в ответ на вопрос о возможности проведения в Москве.

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